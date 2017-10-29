Светлана Лобода показала, как кормит грудью свою новорожденную дочь

В своем Instagram Лобода опубликовала первый снимок своей второй дочери, сопроводив его трогательным описанием. СМИ до сих пор предполагают, что отцом ребенка является певец из рок-группы Rammstein Тиль Линдеман.

Как сообщалось ранее, рожать своего второго ребенка Лобода улетела в Лос-Анджелес. Там она провела несколько месяцев и, буквально на днях, родила дочь. Известно, что роды проходили в одной из престижных клиник города.

Светлана Лобода принимала поздравления от поклонников, однако снимок своей второй дочери решила опубликовать не сразу. Теперь же, она разместила милое фото и написала, что благодарна тому, что сделал это «чудо» возможным. На снимке Лобода кормит своего новорожденного ребенка грудью.

Пользователи бурно отреагировали на новую публикацию Лободы, ведь она стала редко показывать снимки из своей жизни, лишь изредка демонстрируя редкие фото. Поклонники певицы пишут ей трогательные поздравления и желают малышке здоровья. В комментариях не угасают споры о том, кто же является отцом ребенка, однако сама Лобода раскрывать правду пока что не спешит. Многие продолжают предполагать, что отцом ребенка певицы является Тиль Линдеман. Является ли эта версия правдой – не известно.