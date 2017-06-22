"По вам скучает барбершоп": Глинников ошарашил фанатов неряшливой бородой

Знаменитый актер впервые за два месяца опубликовал в Instagram новую фотографию. Поклонники едва разглядели кумира за густой растительностью на лице.

После телевизионного проекта "Холостяк" Илья Глинников завязал довольно длительный роман с участницей Екатериной Никулиной. Молодые люди съехались и готовились к свадьбе, однако неожиданно разорвали отношения в начале 2018 года. Экс-возлюбленные объявили, что сохранили дружеское отношение друг к другу.

Однако резкая пропажа Ильи Глинникова свидетельствует о его тяжелом эмоциональном состоянии. Долгое время актер не проявлял былой активности в социальных сетях. А когда разместил свежую фотографию - то ошарашил подписчиков. Причиной удивления стала неряшливая борода, которая успела отрасти за время его отсутствия в интернете. Прическа артиста также выглядит неухоженной. Стоит отметить, что снимок был сделан в Москве у Новодевичьего монастыря.

Заскучавшие фанаты начали призывать Илью Глинникова посетить барбершоп и привести волосы в порядок. За густую бороду знаменитость даже сравнили с Дедом Морозом. Многие выразили надежду, что актер возьмется за бритву и вернется к привычному для него образу.