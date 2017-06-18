Дочь Бейонсе отругала свою "невоспитанную" бабушку Тину Ноулз за отсутствие манер

Шестилетняя Блу Айви поучала бабушку, что та не должна снимать видео перед началом балета в стенах парижского театра, однако та продолжала делать начатое, а позже разместила ролик в сети.

Пользователи сети в очередной раз обсуждают "командирский" характер дочери известных американских исполнителей Бейонсе и Джей Зи. Поводом для этого послужила публикация на странице бабушки Блу Айви Тины Ноулз. Мать популярной певицы и модели Бейонсе вместе с внучкой посещала один из театров Парижа. Она была восхищена красотой помещения, его интерьером, поэтому решила записать увиденное на видео.

Между тем, дочь Бейонсе сочла такое поведение непристойным для публики и отругала свою "невоспитанную" бабушку . Намекая на то, что ее поведение вызвано отсутствием манер, девочка настойчиво повторяет: "Ты не должна снимать видео, ты не должна!". Ее слова попадают в запись, так что Тине Ноулз пришлось опубликовать его вместе с ними.