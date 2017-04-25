На своей странице в Instagram она опубликовала его совместное фото со старшей сестрой с последнего звонка. Под ним она оставила объемное послание, в котором пожелала сыну интересной жизни и успеха в ней.

Известная 47-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк проводила сына-выпускника во взрослую жизнь‍. На своей официальной странице в фотохостинге Instagram она впервые за долгое время оставила редкое фото с ним. Примечательно, что его сестра Анна Заворотнюк, которая старше его на пять лет, имеет свой аккаунт в соцсети и регулярно рассказывает там о своей жизни. Между тем, ее брат не поклонник рассказов о личном, поэтому не имеет своей страницы в Instagram.

По этой причине его снимок в профиле актрисы стал настоящим подарком для ее поклонников в честь дня Последнего звонка. Под фото она оставила трогательное послание для сына, в ходе которого отметила, насколько он талантлив и умен. Также она побудила его верить в свои возможности и уверенно прокладывать себе путь в жизни.