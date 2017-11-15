Лолита оправдалась, почему не хочет садиться на диету‍

Певица уверяет, что не использует фонограмму благодаря своим способностям и хорошо развитым связкам. По ее мнению, все исполнители, выступающие вживую, со временем набирают вес.

54-летняя российская эстрадная певица и актриса Лолита Милявская оправдалась, почему не хочет садиться на диету‍. Накануне она дала интервью для одного из отечественных изданий, в ходе которого рассказала, как ее вокальные способности связаны с весом.

Артистка рассказала, что какое-то время назад была зациклена на своем весе. Тогда ей удалось сильно его сбросить, и весы ей показывали всего лишь 52 килограмма. Тем не менее, Лолита не вспоминает это время с особой ностальгией. Напротив, она рассказывает, сколько трудностей со здоровьем у нее тогда появилось. Помимо этого, это могло разрушить ее карьеру, ведь тогда ее голосовые связки стали звучать намного хуже.

Эстрадная певица убеждена, что невозможно не прибавлять в весе, если петь на сцене без фонограммы, а таким она заниматься не хочет. В свою очередь, она подчеркнула, что садиться на диету ей не для кого, так как она уже не молода и не ищет себе пару среди противоположного пола.