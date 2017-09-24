Где трусы?: Обтягивающие легинсы опозорили Бузову на концерте

Певица превзошла саму себя по откровенности нарядов и продемонстрировала зрителям очертания своей промежности. Многие свидетели пикантного зрелища сняли его на камеры телефонов и выложили в социальных сетях.

Поклонники обратили внимание, что для выступления Ольга Бузова надела очень уж обтягивающую одежду. Легинсы настолько плотно прилегали к телу знаменитости, что отчетливо демонстрировали отсутствие трусов. Кто-то из-за даже обратил на это внимание. Осознав, что опозорилась, Ольга Бузова пыталась скрыть анатомические детали полами своей накидки.

Пользователи социальных сетей, не поддерживающие творчество артистки, нашли объяснение столь вызывающему выбору одежды. По их мнению, Ольга Бузова пытается компенсировать отсутствие музыкального таланта и привлечь людей на свои концерты, выставляя на показ интимные места.