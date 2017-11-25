Настя Каменских подтвердила слухи о своей скорой свадьбе

На «Cosmopolitan Awards» певица пришла с обручальным кольцом на безымянном пальце. Каменских продолжает интриговать поклонников, не раскрывая имени избранника, однако, факт скорой свадьбы она подтверждает.

Как сообщается, Настя Каменских готовится к свадьбе. Если ранее она призналась, что у нее есть возлюбленный, то теперь она носит на безымянном пальце кольцо, явно свидетельствующее о помолвке. Певица не хочет раскрывать личность своего возлюбленного, а это становится поводом для появления еще большего количества слухов. Уже многие годы поклонники уверенны, что Каменских влюблена в своего коллегу Потапа, однако точного подтверждения это мнение так и не получило.

Настя Каменских уже рассказывала, что видит Италию идеальным местом для свадьбы. По словам певицы, в этой стране очень чтят семейные ценности, а это для нее важно. Также Каменских уверенна, что свадьба может состояться без штампов в паспорта, церемония может быть символической. Кто же все-таки станет мужем Каменских и когда состоится свадьба – пока не известно.