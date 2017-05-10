В сети обсуждают новое фото Анастасии Квитко в полупрозрачном белье‍

Одна часть подписчиков вылила массу комплиментов в адрес "русской Ким Кардашьян", называя ее красивой и сексуальной, другие же осудили ее чрезмерную откровенность в плане ее абсолютного отсутствия стеснения на фотографиях.

Накануне известная модель русского происхождения Анастасия Квитко показала на своей официальной странице фотохостинга Instagram новое фото. На нем она предстала перед поклонниками чуть ли не полностью обнаженной. Ее прическа была слегка растрепанной. Вероятно, модель хотела показать свое новое полупрозрачное белье. После этого в сети снова стали обсуждать ее внешность.

Стоит отменить, что новый фотографии получились довольно пикантными. Кому-то формы Квитко кажутся неестественными, однако сама она утверждает, будто не ложилась под нож хирурга, и показывает свою настоящую красоту. Под новым фото она пожелала своим подписчикам доброго утра.