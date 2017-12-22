«Избитая» Самбурская впервые была замечена на светском мероприятии

В начале мая Сеть бурно обсуждала «избиение» Самбурской, поводом для этого стал снимок, опубликованный в Instagram артистки, где та лежала на больничной койке, а все ее лицо было в синяках. Теперь же, без синяков и ссадин, актриса появилась на вечеринке в честь дня рождения DJ Smash.

Снимок с Самбурской появился не в ее Instagram-аккаунте. Фотографию разместила в своих социальных сетях одна из приглашенных на мероприятие девушек. Самбурская позирует рядом с именинником, Натальей Рудовой и еще с двумя людьми.

Как отметили пользователи, Самбурской удалось довольно быстро прийти в себя после «избиения». На ее лице нет следов от побоев, о которых сама артистка утверждала в своем Instagram. Однако, до сих пор остается загадкой, почему же Самбурская пропала из социальных сетей и что же на самом деле с ней случилось.

Многие предполагают, что Самбурская могла пострадать после скандала с Еленой Летучей. Звезды высказали в адрес друг друга весьма неприятные слова, «обменявшись любезностями» в острой и претензионной манере. Было ли избиение на самом деле или же Самбурская решила «хайпануть» на фоне скандала с Летучей – пока что остается невыясненным.