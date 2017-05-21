Сын Сергея Зверева сделал тест ДНК, чтобы найти биологических родителей

В эфире программы «На самом деле» появился сын знаменитого стилиста Сергея Зверева. Парень, получивший такое же имя как и человек, который занимался его воспитанием, рассказал о том, что несколько лет назад случайно узнал о том, что человек, которого он все это время считал папой, не является ему родным по крови. Узнав об этом, Сергей Зверев-младший загорелся желанием найти своих биологических родителей и пришел на программу с этой целью.

Сергей Зверев никогда не рассказывал сыну о том, что он приемный. Он воспитывал этого белокурого мальчика как своего и хорошо справлялся с родительскими обязанностями, однако, как известно, правда рано или поздно всплывает. Несколько лет назад бабушка Сергея случайно сгоряча рассказала ему, что они не родные. Немного позже Сергей нашел документы об усыновлении из детского дома в Иркутске. Со стилистом он об этом никогда не говорил, но 24-летний парень очень хочет найти родных родителей.

Дмитрий Шепелев попытался помочь парню в поисках родственников. Сергей сделал сразу 2 теста ДНК от предполагаемых родителей, однако родство не подтвердилось. Сергей же решил не отчаиваться и продолжить поиски, не смотря на то, что его любимому родителю это может принести душевную боль.