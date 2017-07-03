Сеть "взорвало" пляжное фото Анны Седоковой в песке

Анна Седокова поделилась с поклонниками новой пляжной фотографией, которая буквально взорвала Сети. На ней она щедро усыпана песком, как котлета по-киевски.

Назвать себя «котлетой по-киевски» Седокова решила сама. Девушка возлегает на пустующем пляже в красном купальнике. Влажное тело певицы обильно покрыто песком так, что мысли сами дорисовывают на фото мясистый деликатес. Поклонники Седоковой соскучились по подобным снимкам, о чём сразу написали ей в комментариях, не скупясь на комплименты.

«Булочка с корицей», «Вам идёт наряд из песка», «Вот такой должна выглядеть девушка, родившая троих детей», - появляются комментарии в Сети, теряясь среди массы шуток весёлых фанатов певицы. Некоторые посчитали, что Анне пора бы присматривать купальники на размер больше, другие же благодарят её за мотивирующее летнее фото. Хотя были и такие, кому камни на красивом теле вовсе не приглянулись, зато равнодушным не остался никто.