«Больше не верю в чудеса»: Звезда «Битвы экстрасенсов» описала последствия неудачной операции

Николь Кузнецова, ставшая популярной благодаря шоу «Битва экстрасенсов», проходит лечение в Германии. Недавняя операция была тяжёлой и, по словам девушки, неудачной, как сообщает VistaNews.

Последствия Николь Кузнецова подробно описала в Сети. По словам экстрасенса, есть страшная боль в ребре, откуда удаляли хрящ, и не получается пить, знаменитость просто захлёбывается. Николь Кузнецова подчеркнула, что почти отчаялась из-за всего этого. «Больше не верю в чудеса», - отметила знаменитость.

Она подчеркнула, что помочь может только следующая операция, но не известно, как и она пройдёт. Интернет-пользователи выразили Николь Кузнецовой слова поддержки. Некоторые отметили, что и сами имеют проблемы со здоровьем, а борьба звезды с болезнью помогает сохранять присутствие духа.