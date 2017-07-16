Ирина Аллегрова отказалась платить за похороны бывшего мужа

15 мая стало известно о том, что умер бизнесмен и бывший муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста. Семья умершего живет на небольшие суммы денег, поэтому за помощью они обратились к известной певице.

По информации инсайдера, Аллегрова изначально была готова помочь, хоть и не хотела выходить на связь первой. Родственники Капусты написали несколько сообщений артистке с просьбой дать на похороны Игоря 300 тысяч рублей, однако певица так и не ответила. Также известно, что попрощаться с Игорем Капустой Аллегрова тоже не пришла. Сестра бизнесмена заявила, что певица поступила очень жестоко и ее реакция на смерть Игоря была равнодушной. Дарья Донцова, известная писательница, защитила Аллегрову. Донцова сказала, что возможен тот факт, что Ирина просто не хочет показывать свои истинные эмоции и чувства общественности.

Напомним, что Игорь Капуста был четвертым мужем Ирины Аллегровой. Пара была повенчана, однако в ЗАГСе брак они не оформили. В 1999 году Ирина и Игорь расстались. В 2012 году Игорь Капуста был отправлен в СИЗО за незаконный оборот наркотиков. Именно во время отбывания своего срока он почувствовал ухудшение здоровья.