Семенович пустила к груди двух уставших мужчин

Веселая фотография появилась на странице знаменитости в Instagram. Сразу два потенциальных кавалера пригрелись рядом с пышными формами экс-солистки "Блестящих".

Правую грудь Анны Семенович облюбовал известный азербайджанский блогер Гусейн Гасанов, а левую телеведущий канала "МузТВ" Георгий Иващенко. Первый восхищенно вытаращил глаза, а второй откровенно наслаждается процессом с блаженной улыбкой. Обладательница выдающихся частей тела пишет, что молодые люди устали, а она пустила их отдохнуть.

Анна Семенович также отметила, что жаждет выиграть музыкальную телепремию "МузТВ" за лучшее женское видео. В представленном её клипе Гусейн Гасанов сыграл главного персонажа. Ролик срежиссировал Алексей Воробьев. Анна Семенович призвала подписчиков голосовать за её песню "Хочу быть с тобой".