Актер из "Властелина колец" рассказал, сколько геев в Голливуде

Иэн МакКеллен, известный по роли Гендальфа в триллогии "Властелин колец", заявил, что Голливуд издевается над женщинами и представителями нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Недавно Голливуд отказался показывать на экранах геев, что возмутило звезду многих картин Иэна МакКеллена. По словам актера, в Голливуде только недавно стали признавать людей с черным цветом кожи. Над женщинами, по мнению актера, тоже издевались во все времена, а вот геев в Голливуде не существует. Иэн добавил, что после выхода в 1988 году фильма "Боги и монстры" ситуация немного улучшалась. По его мнению, тогда Голливуд был готов постепенно принимать геев, хотя, по словам актера, половина Голливуда ими и является.

Напомним, что Иэн МакКеллен в 1988 заявил о своей нетрадиционной ориентации. В 1990 году он стал одним из первых представителей секс-меньшинств, который получил рыцарский титул. Именно он в 2014 году написал письмо Владимиру Путину, президенту России, в котором актер призывал отменить закон о запрете гей-пропаганды. Также Иэн МакКеллен является членом движения, которое борется за права сексуальных и гендерных меньшинств.