Королевская семья оскорбила семейство Марклов

Саманта Маркл высказала свое недовольство на счет того, что королевская семья не дала ее отцу личный герб после свадьбы Меган и Гарри. Девушка считает, что это было крайне оскорбительно, поскольку отец Кейт Миддлтон получил личный герб сразу же после ее свадьбы с Уильямом. То, что отец новоиспеченной жены принца Гарри не удостоился чести получить личный герб, оскорбляет семейство Марклов.

Саманта Маркл говорит о том, что то, что ее отцу не выдали личный герб, ассоциируется у нее с лишением чести. По словам сестры Меган Маркл, члены королевской семьи не имеют права чувствовать превосходство над семьей Марклов, поскольку средства массовой информации довольно-таки часто распространяют информацию о скандалах, которые происходят в их семье в каждом поколении. Королевская семья давно славилась кровосмешением, злоупотреблением запрещенными веществами и спиртными напитками, а также неверностью. Именно поэтому Саманта спросила о том, каковы причины того, что члены королевской семьи начали считать, что семейство Марклов может быть чего-то недостойным. Однако ответа на свой вопрос она пока что не получила.