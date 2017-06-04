Анна Курникова показала зажительный танец с дочерью под новых хит Энрике Иглессиаса

Спортсменка старается не скучать в отсутствие мужа и весело развлекается вместе со своими полугодовалыми близнецами. На последней записи в Instagram теннисистка отплясывает вместе с малышкой Люси.

Совсем недавно Энрике Иглессиас вместе с репером Pitbull записал клип на композицию "Move to Miami". Его супруга в это время растит двух его детей в этом самом городе Майами, штат Флорида. Вполне возможно, что песней и соответствующим хэштегом домочадцы пытаются намекнуть папе, что пора бы вернуться домой. Насколько известно западным СМИ, пока концертная программа Энрике не позволяет ему этого сделать. Совсем скоро ему предстоит выступать для израильтян и португальцев.

В своем ролике Анна Курникова зажигательно танцует вместе с дочкой под хитовую Move to Miami. Стройная модель поместила Люси в рюкзак-кенгуру, освободив руки для ритмичных жестов. Судя по всему, малышка слегка недоумевает от тряски, однако вслед за мамой проявляет музыкальную активность и дергает ножками. В описании Анна Курникова попросила дочь не наследовать её танцевальные движения.

Подписчики знаменитости в социальной сети умилились зрелищем совместного досуга матери и ребенка. Они похвалили семейство за активные развлечения и пожелали ему всех благ. Один из пользователей иронично предположил, что второй близнец, Николас, самостоятельно снял всё произошедшее на камеру.



