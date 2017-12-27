Ким Кардашьян отметила годовщину брака с Канье Уэстом

24 мая 2014 года состоялась свадьба рэп-исполнителя Канье Уэста и Ким Кардашьян. О 4 годовщине фотомодель решила рассказать в одной из публикаций в социальной сети.

На своей странице в Instagram Ким постаралась передать эмоции, которые испытывает на протяжении всего брака. Кардашьян поблагодарила супруга за всю заботу, которая исходит от него. Она отмечает, что Канье Уэст ежедневно вдохновляет её на множество поступков. Фотомодель благодарна судьбе за возможность, а сам брак называет удачей.

Поклонники звёздной пары поспешили присоединиться к поздравлениям Ким, пожелав дачи в дальнейшей семейной жизни. Они пристально следят за тем, как проходит их брак, и не перестают радоваться тому, что для рэпера и фотомодели свадьба стала событием, которое радует не только поклонников, но и их самих. Фанаты отмечают, что бракосочетание Канье и Ким остаётся для них событием более знаменательным, чем недавняя свадьба принца Гарри и Меган Маркл.