Григорий Лепс первым поздравил Светлану Лободу с рождением второго ребёнка

Звезды российского шоу-бизнеса стали поздравлять певицу Светлану Лободу с рождением второго ребёнка. Первым принялся Григорий Лепс, отправивший поздравление артистке на своей странице в Instagram.

«Дорогая Света, поздравляю с рождением дочки! Будьте здоровы и счастливы», - написал Лепс на своей странице. Его поклонники присоединились к поздравлениям, пожелав Лободе счастья и крепкого здоровья. Артист не стал комментировать информацию об отцовстве Тилль Линдеманна, солистка немецкой группы Rammstein.

Стоит отметить, что артисты в основном боятся поздравлять с подобными событиями до тех пор, пока знаменитость лично не подтвердит информацию. Ранее СМИ уже сообщали, что Лобода родила дочь, но позже певица опровергла слухи, демонстрируя округлившийся живот. Теперь же информация подтверждена, и следом за Лепсом к поздравлениям постепенно стали присоединяться и другие звёзды.