Анастасия Приходько судится с администрацией Порошенко из-за политического обмана

Поп исполнительница из Украины восстановить справедливость после того, как её использовали подчиненные президента страны. Об инциденте артистка рассказала в интервью для украинских СМИ.

Анастасия Приходько утверждает, что некоторое время назад министр культуры Евгений Нищук обратился к ней с предложением поучаствовать в создании видеоролика на социальную тему. Певица и её коллеги согласились. После этого с ними связались люди из администрации Петра Порошенко, которые и выступили организаторами съёмок. После завершения работы, Анастасия Приходько вместе с коллегами заметили в конце готового ролика фразу "Вместе с Петром Порошенко".

Знаменитость утверждает никто не предупреждал о политическом характере проекта. А потому артистов попросту обманули. Анастасия Приходько потребовала от администрации украинского президента публичных извинений. Не дождавшись желаемого результата, певица решила судиться против политиков. Она уверена в своей победе и желает доказать общественности свою правоту. Поп-звезда добавила, что глава Минкульта принес свои извинения по телефону, однако отказался повторить их во всеуслышание.