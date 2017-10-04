Михаил Абызов начал отношения со стюардессой из бизнес-класса

Михаил Абызов долго не раскрывал публике тайны своей личной жизни. Однако недавно журналисты обнаружили, что у бывшего министра отношения со стюардессой из бизнес-класса, как сообщает VistaNews.

Девушке 28 лет, её зовут Валентина. В рейтинге красоты стюардесс эта работница авиакомпании не раз бывала на высшей позиции. Именно внешность и привлекла Михаила Абызова. Увидев снимок в интернете, где Валентина одела форму бортпроводницы, политик оказался под таким сильным впечатлением, что в кратчайшие сроки нашёл её контакты.

Это не была интрига на стороне, поскольку ещё перед знакомством с Валентиной Михаил Абызов успел развестись. Позже стюардесса даже подружилась с его бывшей супругой. В настоящее время отошедший от дел Абызов проводит много времени с Валентиной в своём особняке в Московской области. Иногда они ездят куда-то с друзьями, однако больше предпочитают оставаться в компании друг друга.