Даже родители Лободы не знают, от кого их дочь родила ребенка

35-летняя российская певица Светлана Лобода предпочитает хранить в тайне свои романтические отношения. Родители певицы признались, что даже им она не раскрыла личности своего возлюбленного. Даже после родов Лобода всячески избегает вопросов об отце своей дочери, так что его личность остается загадкой, однако поклонники все же высказали свою версию.

Сегодня, 24 мая родился на свет второй ребенок Светланы Лободы. Роды прошли в клинике Cedas-Sinai Medical Center, в которой проходили роды такие известных личностей как Мадонна, Бейонсе и Ким Кардашьян. У Лободы родилась девочка. Новорожденная весит примерно 3 килограмма, а рост составил 48 сантиметров. Кроме новорожденной малышки у певицы есть еще одна дочь Евангелина. Ее Светлана воспитывает в одиночку, поскольку не пребывает в романтических отношениях с ее отцом, хореографом Андреем Царем.

Хоть певица и не раскрывает личность отца своего второго ребенка, поклонники в основном поддерживают только одну версию. По мнению фанатов, отцом ребенка стал Тилль Линдеманн, который исполняет вокальные партии в знаменитой немецкой группе Rammstein. Вокруг Линдеманна и Лободы ходило очень много слухов. Поклонники постоянно замечают, как пара оставляет комментарии под публикациями друг друга, а также во время проведения фестиваля «Жара» их довольно таки часто видели вместе, а их поведение чем-то напоминает влюбленную пару.