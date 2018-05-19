Платье Меган Маркл продается за низкую цену

Британский онлайн-ретейлер Boohoo пустил в продажу копию платья, в котором Меган Маркл была на свадьбе с принцем Гарри.

Это длинное платье в пол с разрезом в области спины. Платье появилось на британском сайте не только в оригинальном белом цвете, появились варианты красного и сиреневого цвете. Наряд имеет низкую цену: любая модница, желающая почувствовать себя герцогиней, может приобрести его всего за 20 фунтов стерлингов. Это примерно 30 долларов.

Напомним, что на официальный прием в день свадьбы Меган Маркл пришла в наряде модного дома Givenchy. Автором платья для невесты принца Гарри стала Клэр Уэйт Келлер - известный дизайнер, а также феминистка. Интересно, что не так давно появилась и копия свадебного наряда Кейт Миддлтон, вот только это платье обойдется покупателю в 200 долларов.

К слову, после свадьбы Меган Маркл пришлось отказаться от многих привычных для нее вещей. Американская актриса больше не сможет фотографироваться с поклонниками и давать им автографы. От социальных сетей тоже пришлось отказаться. Дело в том, что все это противоречит королевскому этикету.