Пользователи сети были в возмущении от такого ее поведения. Некоторые рассказали, что лично видели, как, невзирая на плач ребенка, знаменитость фотографировалась вместе со своим мужем.

Ольга Рапунцель из "Дома-2" бросила новорожденную дочь в ресторане. Такие новости стали переполнять сеть вчера после ее очередного поста в фотохостинге Instagram. Знаменитость опубликовала совместную фотографию с супругом Дмитрием Дмитренко и под ней рассказала, как провела день. По ее словам, они много гуляли с ребенком, а позже зашли в любимый ресторан. Тут Рапунцель начала оправдываться за то, что не приготовила ужин дома, ссылаясь на отсутствие свободного времени из-за забот о дочери, однако наблюдательные подписчики поспешили осудить ее.

Одна женщина в комментариях написала, что в тот же вечер приходила в этот же ресторан вместе с сыном, и даже он заметил, что новоиспеченная мать вела себя странно. По ее словам, они долгое время держали возле себя персонал, так как им не нравились фотографии, которые были им сделаны. Также посетительница ресторана отметила, что о ребенке тогда вообще все забыли, хотя он и напоминал о себе плачем.