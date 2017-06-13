«Дом-2» завоевывает мир мод: Бузову назвали самой стильной, а Бородину инста-дивой

На московской яхте-ресторане «Чайка» прошла церемония вручения премий Topical Style Awards, которые вручались Оксаной Федоровой от имени ее журнала Moda Topical. Это был 10 юбилейный раз, когда звезды получили премии за свой стиль. Самой главной наградой в этом году стала обладать Ольга Бузову, которую признали самой стильной девушкой в России. Награду получила и другая телеведущая, прославившаяся благодаря скандальному реалити-шоу «Дом-2», Ксения Бородина. Она унесла с собой награду «Инста-дива года».

В своем Instagram Бузова написала о своей победе и рассказала о том, что ей было очень приятно получить это звания. Кроме того, певица также поблагодарила модель и телеведущую Оксану Федорову, которая проводила мероприятие. Кроме этого Бузова также опубликовала свое фото с наградой, чтобы подписчики могли увидеть ее триумф.

Ксения Бородина на свою награду отреагировала следующим образом. Телеведущая рассказала о том, что она очень редко бывает на каких-либо светских мероприятиях, однако мероприятия Оксаны Федоровой она не пропускает и с удовольствием наслаждается приятной атмосферой. Звезда рассказала о том, что общается в Instagram со многими людьми, однако ни с кем из них дружбу не заводит, поскольку у нее их достаточно в реальной жизни.