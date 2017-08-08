Бритни Спирс не собирается увеличивать алименты бывшему мужу

Певица Бритни Спирс заявила, что не собирается увеличивать алименты бывшему мужу, несмотря на его требования. Кевин Федерлайн заговорил о большей сумме, аргументируя это тем, что содержит шестерых детей, включая двоих общих с исполнительницей.

Однако Бритни Спирс подчеркнула, что помогать бывшему мужу со всем его семейством, большая часть которого к ней не имеет никакого отношения, не намерена, как сообщает «Версия.Инфо». Певице достаточно сложно из-за всей ситуации, и она хочет поскорее с этим покончить.

По данным западных СМИ, Бритни Спирс была бы согласна дать Кевину Федерлайну ещё денег, если бы не опасения, что он захочет увеличить сумму дальше. Певица также считает, что за счёт выплаты алиментов полностью сама обеспечивает детей, причём не только своих, а бывший супруг вообще ничего для этого не делает, хотя обязан заботиться о них и в финансовом плане.