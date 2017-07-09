Королева Елизавета II заставила Меган Маркл обучаться герцогским манерам

Получив статус герцогини Сассекской, супруга британского принца Гарри приобрела ещё и дополнительные обязанности. Газета Times со ссылкой на источник при дворе пишет, что актриса вынуждена пройти шестимесячный курс.

Чтобы новая родственница соответствовала статусу, Елизавета II заставила её заниматься со своим 49-летней советницей Самантой Коэн. Отныне Меган Маркл предстоит целых полгода интенсивно обучаться дворянским манерам под руководством наставника от самой королевы.

Инсайдер отметил, что сложность графика вряд ли сможет помешать актрисе, ведь она и до свадьбы напряженно работала каждый день. Елизавета II уверена, что Саманта Коэн сможет хорошо передать Меган Маркл все свои знания и навыки, которые необходимо соблюдать всем членам королевской семьи буквально с момента вступления в неё.

По словам источника, у молодоженов нет времени даже на традиционный медовый месяц. Их планы по работе с общественностью уже составлены минимум до конца текущего года. Герцогам предстоит колесить по Великобритании и ходить на множество благотворительных мероприятий.