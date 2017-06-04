Интернет-психологи выявили у Бузовой синдром недолюбленности

Однообразные публикации в Instagram помогли экспертам сделать выводы о нарушении психического здоровья знаменитости. Свой диагноз они поставили в комментариях к недавнему посту.

Речь идет о вечернем снимке, для которого Ольга Бузова позировала с белым цветком в руках. Один из подписчиков возмутился подростковой композицией фотографии и посоветовал артистке обратиться за помощью к психологу. По его мнению, подобная эгоцентричная поза свидетельствует о развивающемся "синдроме недолюбленности". Автор комментария подчеркнул, что Ольгу Бузову непросто любить в принципе из-за её внутренней пустоты и бесталанности. Он упрекнул знаменитость в однообразии взглядов и ракурсов, а также постоянным самолюбованием.

Опытные психологи в интернете поддержали предположения о психическом расстройстве и добавили, что признаки отклонений начали проявляться вскоре после развода ведущей с её бывшим супругом Дмитрием Тарасовым. С тех пор у Ольги Бузовой, по её собственным словам, не было отношений с другими мужчинами. Футболист же за это время успел снова жениться и даже ждет ребенка. Отсюда у Ольги Бузовой возникает желание показать свои переживания и жажду любви в откровенных снимках с одинаковыми ракурсами. Специалисты подчеркнули, что подсознательно певица может жаждать возвращения бывшего возлюбленного и всячески этому способствует, как умеет.