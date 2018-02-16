Экс-супруг Дженнифер Энистон‍ унизил ее романом с молодой Эммой Стоун

После развода с Энистон‍ Джастин Теру стал уделять много времени молодой и перспективной актрисе Эмме Стоун, с которой он подружился на съемках одного фильма.

Зарубежные СМИ считают, что экс-супруг Дженнифер Энистон‍ Джастин Теру унизил ее, когда завел роман с молодой актрисой и обладательницей многих престижных премий, в том числе "Оскара", Эммой Стоун. Аргументируя это, их корреспонденты пишут, что сложившаяся ситуация может напоминать Энистон‍ о предательстве первого мужа Брэда Питта. Так, его роман с Анджелиной Джоли тоже завязался на общих съемках.

О том, что Теру имеет далеко не дружеские отношения с молодой Эммой Стоун, СМИ стали предполагать немного времени спустя после его развода с Дженнифер Энистон‍. Пару часто видят вместе, однако, когда они появляются в публичных местах, то ведут себя сдержанно и берут с собой кого-то третьего, дабы не привлекать лишнего внимания.