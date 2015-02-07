Поклонники не узнали героиню "Великолепного века" из-за уродливого лица

Мерьем Узерли прошла ряд косметологических операций и кардинально изменила свой узнаваемый облик. Перемены встретили критику поклонников актрисы в Instagram.

Телезрителям по всему миру Мерьем Узерли запомнилась по главной роли в сериале "Великолепный век", снятом в Турции. На экранах знаменитость сыграла главную героиню - Хюррем Султан. Съёмки закончились, однако фанаты по прежнему продолжают следить за жизнью актрисы.

Недавно Мерьем Узерли опубликовала в социальной сети видео с концерта исполнителя Энрике Иглессиаса, который посетила в Каннах. Поклонников неприятно поразило лицо звезды. По мнению большинства, после пластики оно стало уродливее, чем было. На записи подписчики заметили увеличившиеся губы, более выразительную форму скул и наращенные ресницы.

Огорченные фанаты пишут, что более не узнают Мерьем Узерли. По их мнению, операции изменили лицо кумира в худшую сторону. Новые губы и скулы смотрятся неестественно и загубили былое очарование.