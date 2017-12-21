Фотограф рассказал тайны фотосессии Меган Маркл и принца Гарри

Фотограф Алекси Любомирски рассказал общественности о том, как Меган Маркл упала во время свадьбы с принцем Гарри.

Оказывается, что на фото молодоженом выделилось всего три минуты, так как их расписание было под строгим контролем. Фотографу удалось запечатлеть немало моментов. Например, одна из самых лучших фото принца и герцогини, где они сидят на лестнице вышла совершенно случайно. По словам Любомирски, он попросил пару сесть на ступеньки. Принц присел, а вот невеста просто упала на своего избранника. Пара рассмеялась и фотограф успел запечатлеть этот момент. Интересно, что тот же фотограф делал снимки для пары, когда они только заявили о помолвке.

Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. Дизайн кольца для помолвки принц разработал сам. Два бриллианта для украшения когда-то принаджели принцессе Диане. После бракосочетания Меган официально стала Её Королевским Высочеством герцогиней Сассекской.