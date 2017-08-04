Накануне юная знаменитость и дочь звездных родителей опубликовала в своем профиле Instagram фото, на котором пользователи сети увидели попытки Стеши Маликовой скрыть дефекты своей фигуры.

Стешу Маликову затравили за неудачный фотошоп ног. Громкие обсуждения этого среди фанатов и хейтеров разразились под одним из последних постов в ее официальном профиле фотохостинга. 18-летняя дочь Дмитрия Маликова сфотографировалась на одной из главных улиц Москвы и опубликовала снимок, подписав его словами: "Приближаюсь медленным, но красивым шагом к сессии и высоким баллам по экзаменам".

Между тем, пользователи сети не смогли разглядеть "красивого шага". По их мнению, картину портит неудачный фотошоп, который использовала юная знаменитость. Хейтеры отметили, что его видно, даже если не приближать изображение. По их словам, Стеша Маликова хотела добиться еще большей худобы на фото, однако только испортила его, сделав неестественным и несуразным.

Ранее портал "Версия. Инфо" сообщал о том, что Стеша Маликова опубликовала нежное фото с подросшим братом.