"Вы дикая?": Яна Рудковская опозорилась "колхозными" манерами на светской вечеринке

Известный продюсер на днях посетила праздник по случаю юбилея Аллы Вербер. Некоторые моменты вечера она решила показать на видео для Instagram, но вызвала лишь критику подписчиков.

Своей публикацией Яна Рудковская обратила внимание на оформление светского мероприятия. В частности, показала зрителям пеструю главную дорожку в зале и Dolce Vita Market. Знаменитость указала также цветы, на которых сделала акцент дизайнер Лида Симонова - сирень и ландыши. Она рассказала, что помогала разрабатывать интерьер, а потому выбрала максимально подходящее к нему платье.

Острая критика пользователей соцсети посыпалась на Яну Рудковскую из-за винограда. Как видно на видео, она взяла небольшую гроздь из большой чаши от Dolce Vita Market, показала её на камеру, а затем небрежно бросила обратно. Ягоды скатились по горке и упали на стол. Пытаясь сделать эффектный жест, гостья лишь опозорилась.

В комментариях знатоки этикета назвали поступок грубым нарушением этикета. Яна Рудковская удостоилась эпитета "дикая". Аудитория Instagram осудила её за подобный ажиотаж вокруг вечеринки. По мнению поклонников, для продюсера богатое убранство и стол с угощениями не должны быть в новинку. Один из комментаторов пишет, что ему стыдно за "колхозные" манеры владелицы страницы. Впрочем, нашлись защитники, которые посоветовали критикам следить за своим поведением.

Кроме инцидента с виноградом, зрители заметили у Яны Рудковской странную походку и округлость в области живота. Они заподозрили, что продюсер беременна. Другие же нашли изъяны в платье светской львицы. Одним показалось, что решение со светлой нижней частью наряда является неудачным и полнит обладательницу. Другие же раскритиковали фигуру Яны Рудковской.



