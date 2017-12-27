Ким Кардашьян запретила детям бегать по дому стоимостью 20 млн долларов

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что она запрещает детям бегать по белоснежному дому, который обошелся ей и супругу Канье Уэсту в 20 млн долларов. Сообщается, что пара выделила для детей всего одну комнату для игр.

Шикарное поместье семьи Кардашьян-Уэст расположено в американском штате Калифорния. Сама светская львица была дизайнером интерьера и заказала мебель в белых цветах. Недавно Ким рассказала свой секрет, как поддерживает особняк в идеальном состоянии. Знаменитость просто не разрешает детям играть вне своей комнаты и строго запрещает бегать по коридорам дома.

Четырёхлетняя Норт и двухлетний Сейнт не могут выходить из своей детской комнаты без сопровождения родителей или нянь. Сообщается, что новорожденная дочь Чикаго пока проживает в одной комнате со звездными родителями.