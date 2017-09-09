Стало известно, как Брэд Питт угрожал Вайнштейну, когда тот домогался к Пэлтроу

Как сообщила изданию The Howard Stern Sirius XM сама актриса, ее бывший бойфренд высказывал в лицо продюсеру прямые угрозы и даже говорил, что убьет его.

Известная актриса родом из Великобритании Гвинет Пэлтроу накануне дала интервью для зарубежных СМИ, в ходе которого ответила на несколько вопросов, касающихся ее личной жизни. В 2017 году в Голливуде прошла волна признаний от многих представительниц женского пола в том, что они подвергались домогательствам в начале своего карьерного роста. Около двадцати из них указали, что их обидчиком является популярный продюсер Харви Вайнштейн.

Одной из таких женщин была Гвинет Пэлтроу. Еще тогда она рассказала, что продюсер заманил ее в гостинничный номер, а там начал приставать, но она смогла убежать. Накануне же актриса призналась, насколько сурово после этого случая ее экс-бойфренд Брэд Питт поступил с Вайнштейном. По ее словам, он неожиданно встретил его в той же гостинице и начал угрожать физической расправой. Актер сказал ему, что если тот еще раз заставит его любимую чувствовать себя некомфортно, он убьет его. После этого он швырнул его в стену и ушел.