Карина Мишулина с мужем пытались подкупить Алексея Петренко, чтобы тот дал ложные показания

В эфире ток-шоу «Пусть говорят» появился Алексей Петренко, который занимался написанием музыки к пьесе Спартака Мишулина. Он рассказал о том, что муж Карины Мишулиной недавно звонил ему и предлагал ему деньги за ложные показания в этом деле.

Внебрачный сын Спартака Васильевича продолжает настаивать на своем. Актер Тимур Еремеев доказал свою родственную связь с умершим актером, получив удовлетворительный результат ДНК-теста на отцовство. Это только разогрело скандал между наследниками, которые никак не могут поделить свое наследие, оставленное умершим 13 лет назад актером.

Речь идет о пьесе, музыку к которой и написал Алексей Петренко. По словам композитора, пьеса, которую актер мечтал поставить на сцене, предназначалась его внебрачному сыну, Еремееву. Однако недавно музыканту позвонил муж Карины Петренко и попросил его сказать, что она была написана для его жены, а не для Тимура. Естественно, за эту наглую ложь композитору предложили еще и немаленькую сумму.

Это заявление привело в шок гостей телевизионного шоу. Кроме того они начали вспоминать о том, что Карина была намерена доказать, что единственная совместная фотография Тимура и Спартака Васильевича является подделкой. Однако эксперты сделали заключение, что фотография настоящая, а Тимур предоставил негативы фотопленки.