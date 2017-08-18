Любовница Николая Перминова пришла на шоу «На самом деле», чтобы познакомить его с их общей дочерью

В эфире программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев проверил на детекторе лжи Николая Перминова. В студии российского актера ждала неожиданная встреча с бывшей любовницей. Яна Боевая приехала на проект специально, чтобы ее дочь наконец-то смогла познакомиться со своим отцом. Девушка утверждала, что актер бросил ее, когда узнал о беременности, и все это время она воспитывала их общую дочь в одиночку.

Николай Перминов даже не сразу вспомнил бывшую пассию, поскольку по его утверждениям у него было много любовниц. Когда же девушка напомнила об их встрече, он ее вспомнил, однако актер утверждал, что ни о какой беременности он не слышал и до сих пор даже не догадывался. Полиграф подтвердил, что актер говорил правду, это послужило опровержением слов Яны. Кроме того, эксперты также сделали анализ ДНК на отцовство, который оказался отрицательным. Девушка принесла свои извинения и покинула программу.

В студии программы также появился 20-летний сын актера, который за все это время не получил никакой поддержки от своего отца, ни моральной, ни материальной. Редакторы программы выяснили, что помимо появившегося в программе Андрея, у Перминова есть еще один сын от бывшей жены, Александр. Его мать тоже занимается воспитанием сына в одиночку, потому что во времена их брака актер изменял супруге и часто прикладывал руку. Полиграф показал, что бывшая жена Перминова Валентина сказала правду.