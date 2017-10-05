Продюсеры "Дома-2" ищут нудистов

В реалити-шоу «Дом-2» всегда было достаточно участников, готовых на откровенность в кадре. Вот только рейтинги падают вниз, и продюсеры шоу придумывают новые идеи. Появилась информация о кастинге в шоу.

В объявлении указано, что в «Дом-2» приглашают аллергиков с животными. Лучше даже, подчеркнуло руководство шоу, если эта будет пара, где один аллергик, а второй имеет несколько домашних любимцев. Также в «Доме-2» ждут нудистов, которые смогут обнажиться перед камерой реалити.

Напомним, недавно Диана Шурыгина записала дисс на ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову. Шурыгина записала трек в дуэте с Сашей Актом. Диана попробовала читать рэп. В треке она назвала себя «богиней хайпа», а также сказала, что под нее «косит Бузова Ольга». К слову, в новом треке Шурыгина предложила Бузовой «подвинуться». Известно, что Шурыгина и Акт уже планируют выпуск видеоклипа на этот трек.