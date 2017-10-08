Ани Лорак шокировала фотографией постаревшего Меладзе

Ани Лорак поделилась совместной фотографией с Константином Меладзе и рассказала о подготовке к вечеру Валерия Меладзе. Однако поклонники были шокированы тем, как состарился известный продюсер.

На своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала фотографию, на которой она позирует с Константином Меладзе. Как сообщила певица, они готовят совместную песню к творческому вечеру Валерия Меладзе. Поклонники удивились такому энтузиазму браться за несколько дел одновременно, ведь Ани Лорак сейчас занимается подготовкой клипа и озвучкой мультфильма. Тем не менее, по словам фанатов, они только рады наблюдать за бурной деятельностью кумира.

А вот Меладзе шокировал тем, насколько постаревшим он выглядит. Заметно, что продюсер поправился и выглядит уставшим, что не забыли отметить в комментариях поклонники.

Но тем не менее, многие были рады увидеть обоих своих кумиров на одной фотографии и спрашивали, когда пройдет творческий вечер, ведь им не терпелось услышать новую песню.