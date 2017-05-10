56-летняя Роза Сябитова показала роскошное обнажённое тело

56-летняя ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова обнажилась в Сети. Поклонники были поражены роскошным телом знаменитости.

На снимке Роза Сябитова была в профиль, лёжа на кушетке. Нижнюю часть тела знаменитость прикрыла большим полотенцем, а в кадр попали оголённая спина и грудь, как сообщает «Версия.Инфо». Запись имела рекламный характер – ведущая «Давай поженимся» рассказывала о косметологической процедуре. Однако поклонников гораздо больше привлёк сам снимок.

Некоторые подписчики заявили, что в свои 56 лет Роза Сябитова прекрасно выглядит, и попросили раскрыть секрет, как сохранить такое тело. Других, впрочем, возмутило появление такого откровенного снимка, и они пристыдили знаменитость, подчеркнув, что не красиво в её годы подобное демонстрировать.