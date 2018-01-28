Гости принца Гарри и Меган Маркл распродают свадебные подарки на eBay

19 мая герцоги Сассекские на своей свадьбе в Виндзорском замке дарили всем присутствующим памятные наборы. Не прошло и недели, как эти презенты появились в продаже на страницах популярного интернет-магазина.

"Версия" подробно освящала торжественные мероприятия в Виндзорском замке, виновниками которого стала семья из принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Как сообщали британские СМИ, церемонию венчания в часовне святого Георгия посетили порядка 1800 гостей. Организаторы вручили всем на память пакеты с названием праздника и некоторыми приятными вещами внутри.

Особо предприимчивые посетители свадьбы решили на ней заработать. В сервисе eBay появились объявления о продаже подарков от Гарри и Меган. Продавцы поделились, что же входит в набор: поздравительная открытка, полулитровая бутылка минеральной воды, довольно крупная шоколадная монета с вензелевой надписью "HM" (инициалы молодых), упаковка печенья, а также купон, по которому можно получить 20% процентов скидки на сувениры, продающиеся в Виндзорском замке. Комплекты предлагают за стоимость от 25 до 450 фунтов. Однако, несколько особенно алчных торговцев заломили цену в 10 и 21 тысячу фунтов стерлингов.