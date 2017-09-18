Татьяна Моргунова отрицает свое незнание родного языка

Татьяна Моргунова заявила, что в последнее время участились обвинение поклонников в незнании родного казахского языка. Девушка отрицает подобные заявления и рассказывает свою краткую «языковую» биографию.

Татьяна Моргунова родилась в Казахстане, в городе Актобе. Некоторое время она жила в Израиле, после чего переехала в Россию, где начала карьеру в группе «Серебро». Но у девушки постоянно спрашивали, откуда она знает иврит, а также обвиняли в том, что она стыдится своего происхождения. Татьяна действительно мало об этом говорит, но по ее словам лишь потому, что не видит смысла «кричать на весь мир». Также девушка оправдывается, почему не может свободно говорить на казахском. Дело в том, что в ее городе говорили преимущественно на русском, и если понимать смысл она могла, то говорить свободно – нет. Подобная ситуация сложилась и с ивритом, который девушка забыла после переезда в Россию.

Но, несмотря на это, Моргунова утверждает, что пытается бороться со всеми причинами, мешающими выучить новый язык, и хочет овладеть минимум двумя языками в ближайшие годы.

Поклонники с радостью встретили новую информацию о своем кумире и попросили записать видеообращение на казахском языке.