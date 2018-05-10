«Обычная необычная история»: Самойлова выпустила автобиографическую книгу

Юлия Самойлова рассказала о самых важных и запоминающихся историях из своей жизни в книге, которую ей помогал писать близкий друг. Певица, которая в этом году представила Россию на «Евровидении» также говорит о том, что издательство «Эксмо» предложило ей опубликовать историю ее жизни, однако она решила выбрать официальное повествование в полухудожественном произведении из-за того, что никогда не задумывалась о том, чтобы стать известной как писательница.

Появившаяся в продаже книга Юлии Самойловой ведет свое повествование от первого лица. Жизнь певицы начинает описываться с раннего детства. Самойлова рассказала о временах, когда ходила в школу, о своей болезни, романтических отношениях, а также не забыла и об истории своего творческого пути, который дал ей известность.

В своей биографии Юлия вспомнила о том, что в начале ее музыкальной карьеры все отказывались допускать ее к собственным концертам, поэтому она решила создать группу, в составе которой появилась на конкурсе «Фактор А». Там она имела возможность познакомиться с Примадонной.

В своей книге девушка признается, что изначально ей было очень сложно справится со своей популярностью, увеличившейся после скандала с провальным выступлением на «Евровидении». Самойлова говорит о том, что хоть она и стала известной, все равно многие могут сказать о том, что она бездарна и не заслужила всего того, чего добилась своими попытками выйти в свет.