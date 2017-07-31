"Клубничка": Леся Никитюк спрятала голую грудь за ягодами

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" взбудоражила поклонников откровенной фотографией с весенним продуктом. "Аппетитный" снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк сфотографировалась за столом перед большим блюдом со спелой клубникой. Так уж вышло, что ягоды эффектно спрятали грудь телеведущей. Экспозиция намекает, что знаменитость обнажена ниже "клубничного" горизонта. Несколько лукавая улыбка Леси Никитюк только помогает укрепить впечатление, будто на ней лишь цепочка с кулоном в виде звезды.

Подписчики похвалили смелую задумку автора публикации. Им понравилась "клубничка", в прямом и переносном смысле этого слова.

Некоторые попытались развеять интригу прямым вопросом: а голая ли ведущая за продуктами? Отдельные комментаторы потребовали выложить аналогичную фотографию, но уже без ягод. Впрочем, большинство просто отметили красоту Леси Никитюк.