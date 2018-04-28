Яна Рудковская материлась в присутствии сына на съемках клипа Киркорова

Филипп Киркоров поделился видеозаписями с первого дня съемок клипа на его песню «Цвет настроения синий». В роликах показано, как прошли съемки для Яны Рудковской и её сына, в присутствии которого она материлась.

Публикация на странице Киркорова рассказывает о том, как проходили съемки клипа, участие в котором приняла Яна Рудковская и её сын Александр. Продюсеру приходится несколько раз материться в присутствии ребёнка, который находится рядом с ней. Делает она это для достижения реалистичности в кадре, чтобы зрители точно смогли определить настроение героини видео.

Саше, сыну Рудковской, также пришлось проявить актёрские таланты, дабы изобразить гримасу после употребления спиртного. В бутылке шампанского, из которой делает глоток ребёнок, находился лимонад, но мальчику удалось изобразить то выражение лица, которое было бы у него, выпей он алкоголя.

Поклонники Киркорова отмечают, что и Яна и Саша украсили собой музыкальное видео, а игру мальчика навали проявлением таланта с малых лет. Также они поблагодарили самого Филиппа за песню, которую хочется не только слушать, но и смотреть.