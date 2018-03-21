Луи Спенсер украл сердца многих девушек, появившись на свадьбе своего кузена принца Гарри

Совсем недавно состоялась свадьба Меган Маркл и принца Гарри, которая стала одним из самых ожидаемых событий в 2018 году. На торжественной церемонии объявилось много известных гостей, среди которых был и кузен принца Гарри. Луи Спенсер своим появлением украл сердца многих девушек. Ходят слухи, что этот красавчик все еще ходит в холостяках, однако после его появления на публике в сети начали активное обсуждение его персоны, так что его холостяцкая жизнь в скором времени может закончиться.

Известно, что Луи племянник принцессы Дианы. Его родители Чарльз Спенсер и модель Виктория Локвуд довольно знамениты, а их сын внешностью пошел в мать, так что сочетание тонких черт лица, роста и пшеничного цвета волос выглядят совсем как у модели. Британские пользователи интернета уже начали обсуждать привлекательность этого молодого человека в своих микроблогах. К тому же, хоть он и не принц, но титул графа ему обеспечен, так что его будущая жена сможет заполучить не только красавца-мужа, но и титул графини в придачу.

Информации о жизни Луи Спенсера очень мало, однако он не пребывает в браке. К тому же о его намерениях в ближайшее время пойти под венец можно сказать только одно – их нет, если учитывать то, что его появление на свадьбе было в сопровождении его родителей и сестер. Многие девушки из Британии буквально объявили о начале охоты на этого привлекательного холостяка, однако, возможно, Луи пойдет по стопам кузена и выберет себе в спутницы жизни не британку.