Лолита распоряжается недвижимостью Киркорова в Болгарии

Российская певица достаточно давно создает в Болгарии собственную эко-деревню. Иван Ургант пригласил Лолиту Милявскую. в студию своего шоу и узнал новые подробности её деятельности за рубежом.

Ведущий программы "Вечерний Ургант" поинтересовался у гостьи, как тесные отношения с Филиппом Киркоровым помогают бизнес-вумен справляться с делами на родине известного исполнителя. Лолита заявила, что уверенно распоряжается недвижимостью своего друга благодаря соответствующей доверенности. Пока она живет в Болгарии - то буквально хозяйничает в квартирах поп-короля российской эстрады.

Вскрылся ещё один любопытный момент - Филипп Киркоров практически не знает болгарского языка. По словам Лолиты, певец просит перевести текст документов, которые та приносит ему на подпись. Знаменитость в разговоре с Иваном Ургантом подчеркнула, что Филипп Киркоров является очень добрым человеком. Так он разрешает знакомым бесплатно остановиться в однокомнатных апартаментах в Варне и других своих имениях.