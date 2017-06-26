СМИ рассказали о свадебном подарке принца Гарри своей невесте Меган Маркл

Не прошло и недели со дня самой громкой свадьбы года, как британским СМИ удалось выяснить, что же принц Гарри подарил своей возлюбленной Меган Маркл в честь их бракосочетания. Поклонники оценили дорогостоящий и одновременно женственный презент.

Недавно Меган Маркл появилась вместе со своим новоиспеченным супругом принцем Гарри в Букингемском дворце. Папарацци заметили на руке бывшей актрисы дорогостоящий браслет от модного дома Cartier. Как удалось выяснить журналистам, принц Гарри презентовал бриллиантовый браслет за 17, 700 фунтов стерлингов своей возлюбленной в день их бракосочетания.

Напомним, что это уже не первый бриллиантовый браслет, который принц дарил своей невесте. Известно, что в марте текущего года после того, как Меган Маркл прошла обряд крещения, ей подарили браслет с бриллиантовым крестом.