Короткая стрижка помогла экс-супруге Пескова обрести молодого жениха

В недавнем интервью Екатерина рассказала подробности романтических отношений с будущим мужем Андреем Григорьевым. Молодой человек сделал предложение высоко в небе над Долиной любви в Турции.

Екатерина Пескова рассказала, что её возлюбленный позвал её замуж во время полета на воздушном шаре в знаменитом турецком регионе Каппадокия. От счастья Андрей Григорьев также вознамерился укоротить свою прекрасную прическу, однако невеста попросила его отказаться от этой затеи.

Накануне бывшая супруга пресс-секретаря Кремля сделала себе весьма короткую стрижку. Раньше она могла похвастаться длинными белыми локонами. Но, по словам обладательницы, волосы напитались отвратительной эмоциональной энергетикой окружающих людей и утратили привлекательный блеск. Поэтому Екатерина Пескова пошла к турецкому барберу и за два евро постриглась под 1-сантиметровую насадку. Вместе с длинными волосами она сбросила накопившийся негатив и, счастливая, продолжила жить дальше. Вероятно, именно новый имидж побудил Андрея Григорьева поторопиться со свадьбой.