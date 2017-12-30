Кержаков подтвердил слухи о разводе, появившись на публике без обручального кольца

Недавно СМИ вовсю сообщали о том, что супруга футболиста Александра Кержакова Милана заявила о разрыве отношений. Сам Кержаков молчал до недавнего времени, однако его последнее появление на публике дало понять, то Милана говорит правду.

Как известно, Милана Кержакова заявила о разводе с известным футболистом и отметила, что в настоящий момент супруги не живут вместе. Тогда она оскорбила мужа, назвав его "падшим, недостойным уважения человеком" и отметила, что уже давно не живет под одной крышей с отцом своего ребенка.

Сам экс-нападающий сборной России по футболу до недавнего времени молчал о произошедшем, однако буквально пару дней назад появился на публике без обручального кольца. Он не стал скрывать, что снял обручальное кольцо, однако наотрез отказался говорить с журналистами на тему семейных неприятностей, оставив эту привилегию за Миланой.

Примечательно, что сразу же после свадьбы Кержаков никогда не снимал обручального кольца, однако теперь он ясно дал понять, что развод с женой состоится и он вновь будет открыт для новых отношений.